15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Корешков проведёт следующий бой 25 июля в Омске против экс-бойца UFC из США

Андрей Корешков проведёт следующий бой 25 июля в Омске против экс-бойца UFC из США
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков проведёт следующий поединок 25 июля против экс-бойца UFC, Bellator и PFL американца Энтони Айви на турнире SFC в Омске. Об этом сообщает пресс-служба школы единоборств «Шторм».

Андрею 35 лет. Спартанец имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и шесть поражений. Является мастером спорта по армейскому рукопашному бою. Корешков выступает на профессиональном уровне с 2010 года.

Энтони 36 лет. Американский боец имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и восемь поражений. Айви дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в августе 2015 года.

Материалы по теме
Российские дебюты в PFL, схватка Царукяна и Ковингтона. Главные бои недели
Российские дебюты в PFL, схватка Царукяна и Ковингтона. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android