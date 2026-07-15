Андрей Корешков проведёт следующий бой 25 июля в Омске против экс-бойца UFC из США

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков проведёт следующий поединок 25 июля против экс-бойца UFC, Bellator и PFL американца Энтони Айви на турнире SFC в Омске. Об этом сообщает пресс-служба школы единоборств «Шторм».

Андрею 35 лет. Спартанец имеет в своём профессиональном рекорде 30 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и шесть поражений. Является мастером спорта по армейскому рукопашному бою. Корешков выступает на профессиональном уровне с 2010 года.

Энтони 36 лет. Американский боец имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и восемь поражений. Айви дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в августе 2015 года.