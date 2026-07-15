15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за Армению или Россию

Арман Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за Армению или Россию
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за сборную Армении или России.

— Арман, ты сейчас, возможно, самая медийная персона не только мира ММА, но и мира борьбы. Причём, в первую очередь, из-за твоих высоких результатов.
— Спасибо, из-за моих драк во время борьбы (улыбается). Заряжает, мотивирует каждая схватка. И я уже потихонечку становлюсь борцом (улыбается). Так что через год начну бороться с реальными борцами.

— Арсен Арутюнян (армянский борец вольного стиля. — Прим. «Чемпионата») сказал, что ты планируешь выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году...
 — Это зачем он сказал (улыбается). Может быть [выступлю]. Мне сначала надо закрыть все вопросы в UFC, а потом, если я смогу выиграть чемпионат [Армении или России], посмотрю, за какую страну [то смогу отобраться в сборную и выступить на Олимпиаде], — сказал Царукян в беседе с журналистом Вячеславом Абдусаламовым.

Материалы по теме
Российские дебюты в PFL, схватка Царукяна и Ковингтона. Главные бои недели
Российские дебюты в PFL, схватка Царукяна и Ковингтона. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android