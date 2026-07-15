Арман Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за Армению или Россию

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за сборную Армении или России.

— Арман, ты сейчас, возможно, самая медийная персона не только мира ММА, но и мира борьбы. Причём, в первую очередь, из-за твоих высоких результатов.

— Спасибо, из-за моих драк во время борьбы (улыбается). Заряжает, мотивирует каждая схватка. И я уже потихонечку становлюсь борцом (улыбается). Так что через год начну бороться с реальными борцами.

— Арсен Арутюнян (армянский борец вольного стиля. — Прим. «Чемпионата») сказал, что ты планируешь выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году...

— Это зачем он сказал (улыбается). Может быть [выступлю]. Мне сначала надо закрыть все вопросы в UFC, а потом, если я смогу выиграть чемпионат [Армении или России], посмотрю, за какую страну [то смогу отобраться в сборную и выступить на Олимпиаде], — сказал Царукян в беседе с журналистом Вячеславом Абдусаламовым.