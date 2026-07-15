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Эррол Спенс настоял на смене веса, в котором пройдёт бой с Тимом Цзю — FOX Sports

Эррол Спенс настоял на смене веса, в котором пройдёт бой с Тимом Цзю — FOX Sports
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший настоял на смене веса, в рамках которого пройдёт его поединок с австралийцем Тимом Цзю, сообщает издание FOX Sports Australia.

Изначально поединок должен был состояться в промежуточном весе до 71,7 кг, теперь он пройдёт в среднем весе (до 72,6 кг).

Напомним, поединок Спенс – Цзю состоится 26 июля в Сиднее (Австралия). Выступление станет для американца первым с июля 2023 года, когда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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