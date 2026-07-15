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Ян Блахович: теперь у Чимаева будут проблемы в любом весе

Ян Блахович: теперь у Чимаева будут проблемы в любом весе
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович высказался о перспективах россиянина Хамзата Чимаева после первого поражения в карьере.

«Я считаю, что теперь у Чимаева будут проблемы в любом весе. Стрикленд показал, как можно остановить Чимаева. Шон показал, что это возможно. Раз у Шона получилось, то и все остальные в это поверят. Теперь Хамзата никто не боится», — сказал Блахович в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Ранее Арман Царукян опроверг мнение, что у Чимаева был конфликт со Стриклендом перед боем на UFC 328.

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