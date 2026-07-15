«Поздравил меня с Новым годом, но в феврале». Экс-чемпион UFC — об общении с Роналду

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал об общении с 41-летним капитаном сборной Португалии и игроком футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Он писал мне за час до того, как я пришёл сюда, на интервью. Он пожелал мне счастливого нового года. Сейчас (имеется в виду в момент записи интервью. — Прим. «Чемпионата»), правда, уже февраль (смеётся)», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Напомним, в последнем бою, который прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250, Топурия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Поединок завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.