15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Аминь». Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться в UFC

«Аминь». Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, что не станет завершать карьеру в смешанных единоборствах и в будущем ещё вернётся в октагон.

«Мы вернёмся! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Погнали!» – сказал Макгрегор в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Макгрегор разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, а также экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой Благословенного победой техническим нокаутом в первом раунде. Для Конора это поражение стало третьим подряд.

Материалы по теме
Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём
Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android