«Как минимум делаю это лучше Конора». Топурия — об обвинениях в копировании Макгрегора

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на обвинения в копировании манер и поведения именитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Если Конор думает, что я его копирую или что-то в этом роде… По крайней мере, делаю это лучше него», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Напомним, в последнем бою, который прошёл 15 июня в Вашингтоне (США) на турнире UFC White House — Freedom 250, Топурия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Поединок завершился победой Хайлайта техническим нокаутом. Их бой был главным событием вечера.