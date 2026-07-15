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«Как минимум делаю это лучше Конора». Топурия — об обвинениях в копировании Макгрегора

«Как минимум делаю это лучше Конора». Топурия — об обвинениях в копировании Макгрегора
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Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на обвинения в копировании манер и поведения именитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Если Конор думает, что я его копирую или что-то в этом роде… По крайней мере, делаю это лучше него», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Напомним, в последнем бою, который прошёл 15 июня в Вашингтоне (США) на турнире UFC White House — Freedom 250, Топурия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Поединок завершился победой Хайлайта техническим нокаутом. Их бой был главным событием вечера.

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