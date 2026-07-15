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Илия Топурия: хотел победить Ислама Махачева так же, как и Волкановски

Илия Топурия: хотел победить Ислама Махачева так же, как и Волкановски
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему хотел провести бой с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

Данное интервью Илия дал ещё до поражения от американца Джастина Гейджи на турнире UFC в Белом доме, однако опубликовано было лишь вчера.

«Причина очень простая. Этот парень был чемпионом UFC в лёгком весе. Когда поднялся в весе, хотел сразиться с ним, поскольку это был самый большой вызов в этой категории. Точно так же, как я победил Александра Волкановски в полулёгком весе, хотел победить и Махачева. У меня тогда была мысль: «Поднимусь в лёгкий вес и одолею парня, который доминирует в этой категории».

И именно в тот момент он решил подняться в полусредний вес. Я сказал: «Слушай, нам нужно драться. Это тот бой, который все хотят увидеть». Почему бы и нет? У меня нет никаких личных проблем ни с Исламом, ни с Арманом. Желаю им всего самого лучшего в жизни. Однако, когда речь заходит о спорте, я знаю, что являюсь лучшим. Если думаешь то же самое о себе, давай воплотим это в жизнь и покажем всему миру, кто лучший боец на планете», — сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.

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