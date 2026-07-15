15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Люблю его. Очень уважаю всё, что он делает для ММА». Илия Топурия — о Макгрегоре

«Люблю его. Очень уважаю всё, что он делает для ММА». Илия Топурия — о Макгрегоре
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия лестно высказался в адрес именитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Как бойца я люблю Макгрегора. Нравится смотреть его бои. На самом деле, он один из тех бойцов, чьи поединки мне больше всего нравится смотреть. Очень уважаю всё, что он делает для этого спорта. А вот о том, что он делает вне клетки, не хочу говорить, это его личная жизнь», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Напомним, в последнем бою, который прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250, Топурия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Поединок завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

Материалы по теме
Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?
Тяжёлые травмы лица и долгое лечение. Как там Топурия после поражения?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android