Тренер Сен-Пьера: Хабиб побил бы Топурию и Гейджи за один вечер

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высказался о члене Зала славы россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Считаю, что Хабиб выше. Он был великим не только для своего времени, он побил бы всех и сегодня. Он побил бы Гейджи прямо сейчас. И побил бы Топурию. Если бы состоялся пятираундовый бой Хабиб – Топурия, а затем пятираундовый бой Хабиб – Гейджи, и всё за один вечер, я бы всё равно поставил на Хабиба», — сказал Захаби на своём YouTube-канале.

Хабибу Нурмагомедову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC 2012 году, в 2020-м завершил карьеру. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и ни одного поражения.