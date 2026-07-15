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Исраэль Адесанья сказал, кто может стать следующим соперником Макгрегора в UFC

Исраэль Адесанья сказал, кто может стать следующим соперником Макгрегора в UFC
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Экс-чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья считает, что если бывший обладатель титулов в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор решит провести ещё один поединок, его соперником должен стать американец Майкл Чендлер.

«Бой с Максом [Холлоуэем] после пятилетнего перерыва…. Вы дерётесь на вершине. Это бой с одним из лучших. Это тяжёлый бой для возвращения. Думаю, если он решит вернуться, Чендлер будет единственным соперником, имеющим смысл», — сказал Адесанья на YouTube-канале Precision with Mighty & Izzy.

Ранее Адесанья объяснил, почему Макгрегор мог выйти с травмой на реванш с Холлоуэем.

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