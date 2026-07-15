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Блахович — о поражении Чимаева от Стрикленда: плохо себя чувствуешь — оставайся дома

Блахович — о поражении Чимаева от Стрикленда: плохо себя чувствуешь — оставайся дома
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович прокомментировал поражение россиянина Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке, США. Напомним, ранее команда Чимаева заявила, что причиной проигрыша стала плохая весогонка.

«Весогонка? Это обычное оправдание после поражения: весогонка, травма, болезнь, что-то ещё… Если плохо себя чувствуешь и хочешь спать — оставайся дома. Я бы отнёсся с пониманием, если бы это была его первая весогонка. Но мы уже не любители», — сказал Блахович в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

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