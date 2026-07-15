«Это странно». Шон О'Мэлли — о возможном поединке с Марио Баутистой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о возможном поединке с Марио Баутистой, который после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 329 приблизился к титульной гонке. О'Мэлли признался, что ситуация вызывает у него смешанные чувства, учитывая их общее прошлое в зале The MMA Lab в Аризоне.

«Знаю, знаю, это сложно. Это странно. Да, я не знаю. Придётся решать эту проблему, когда она возникнет. Посмотри на Терранса [Маккини] и Бобби [Грина]», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Баутиста (18-3 MMA, 12-3 UFC) одержал победу над Сэндхагеном решением судей в основном карде UFC 329. Эта победа стала для него второй подряд после поражения от Умара Нурмагомедова в октябре 2025 года.

О'Мэлли (20-3 MMA, 12-3 UFC) также входит в число претендентов на титул в легчайшем весе, которым владеет Пётр Ян. Ожидается, что следующим соперником О'Мэлли станет победитель боя между Умаром Нурмагомедовым и Сонгом Ядонгом, который состоится 29 августа на UFC в Шанхае.