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Камару Усман сожалеет, что не провёл пятираундовый бой с Хамзатом Чимаевым на UFC 294

Камару Усман сожалеет, что не провёл пятираундовый бой с Хамзатом Чимаевым на UFC 294
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ощущениями от боя с Хамзатом Чимаевым на UFC 294, который прошёл в среднем весе и продлился три раунда. По словам Усмана, он чувствовал себя настолько «свежим», что мог бы провести все пять раундов.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев (W)
21 октября 2023, суббота. 22:20 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
MD
Камару Усман

«Когда гоняешь вес, приходится очень сильно ограничивать себя в питании и проходить долгий процесс сгонки. За это время вырабатываешь определённый стиль — учишься экономить силы и расходовать энергию максимально эффективно в бою.

Думаю, когда я выходил на бой с Хамзатом Чимаевым в среднем весе, всё ещё пытался драться именно в таком режиме экономии. А потом вдруг прошло уже два с половиной раунда, и я поймал себя на мысли: «Да такое ощущение, будто только первый раунд идёт». Тогда подумал: «Чёрт, надо было соглашаться на пять раундов. Надо было действительно дать себе эту возможность».

Думаю, всё дело в том, что теперь у меня есть дополнительный запас сил, потому что мне больше не приходится настолько истощать организм, чтобы согнать вес до полусредней категории. Для меня это оказалось большим плюсом.

Поэтому очень интересно посмотреть, как это скажется в бою с крупным, сильным и физически мощным соперником, который способен поддерживать высокий темп все 25 минут. Мне не терпится проверить себя и увидеть, насколько хорошо я смогу проявить себя в таком поединке», — рассказал Усман в интервью каналу CBS Sports.

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