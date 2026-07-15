«Это тёмный период». Усман посочувствовал Макгрегору после травмы на UFC 329

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман выразил сочувствие Конору Макгрегору, который получил травму правого колена в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329. Усман, сам неоднократно сталкивавшийся с тяжёлыми травмами, назвал ситуацию ирландца тёмным периодом.

«Видел, какой шквал критики обрушился на него в интернете, как люди набросились на него. Это очень непростая ситуация. Помню, я смотрел бой дома и думал: «Это может закончиться либо очень хорошо, либо очень плохо. Другого варианта здесь нет». По тому, как Конор разминался за кулисами, я будто чувствовал его внутреннее состояние. А потом он вышел в октагон, и произошло то, что произошло.

Это, пожалуй, худший сценарий из всех возможных. Поэтому я действительно ему сочувствую, потому что после такого человек оказывается в очень тёмном периоде своей жизни. Никто, если только вы не боец уровня и масштаба Макгрегора, не сможет по-настоящему понять, через что он сейчас проходит и что ему ещё предстоит пережить в эти тяжёлые дни. Не думаю, что именно этого он хотел. Мне кажется, он хотел выйти в октагон и устроить настоящее шоу.

В конечном счёте, что вообще осталось у такого человека, как Конор? Для него главное — возможность быть бойцом. Возможность выйти в октагон, проявить себя как воин и получить признание именно за это. К сожалению, этого не случилось. Поэтому впереди его ждёт непростой период — до тех пор, пока он не сможет восстановиться психологически и физически, возможно, снова выйти в октагон. Я действительно очень ему сочувствую. Если честно, я так и не понял всей той ненависти, которая на него обрушилась», — приводит слова Усмана издание CBS Sports.