Шон Стрикленд назвал Ярослава Амосова более сильным борцом, чем Хамзата Чимаева

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд после совместной тренировки с бывшим чемпионом Bellator Ярославом Амосовым заявил, что украинский боец превосходит Хамзата Чимаева в борцовских навыках.

Амосов. Трудный соперник, сильный чемпион, но сумасшедший. В хорошем смысле сумасшедший.

Стрикленд. У него (показывает на Ярослава) грэпплинг намного лучше, чем у Чимаева, — сказали мужчины в видео, опубликованном на YouTube-канале Амосова.

Ярославу Амосову 32 года. Украинец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Становился чемпионом Bellator в полусреднем весе. С 2025 года выступает в UFC.