15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд назвал Ярослава Амосова более сильным борцом, чем Хамзата Чимаева

Шон Стрикленд назвал Ярослава Амосова более сильным борцом, чем Хамзата Чимаева
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд после совместной тренировки с бывшим чемпионом Bellator Ярославом Амосовым заявил, что украинский боец превосходит Хамзата Чимаева в борцовских навыках.

Амосов. Трудный соперник, сильный чемпион, но сумасшедший. В хорошем смысле сумасшедший.

Стрикленд. У него (показывает на Ярослава) грэпплинг намного лучше, чем у Чимаева, — сказали мужчины в видео, опубликованном на YouTube-канале Амосова.

Ярославу Амосову 32 года. Украинец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Становился чемпионом Bellator в полусреднем весе. С 2025 года выступает в UFC.

Читать далее:
«Прими бой. Не убегай». Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android