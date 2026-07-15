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Хабиб Нурмагомедов рассказал, за какую сборную будет болеть в матче Англия — Аргентина

Хабиб Нурмагомедов рассказал, за какую сборную будет болеть в матче Англия — Аргентина
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия — Аргентина. Что за интрига, какой матч нас ждёт, очень многое на кону, за кого я буду болеть вы уже знаете. Англия выглядит очень хорошо, как же хочу чтоб они прошли дальше… У Аргентины меня удивляет одно, у них прямо такой же состав, как и в 2022 году на мире, практически тот же футбол и те же игроки. Сегодня болею за Англию как никогда раньше», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины, состоится сегодня, 15 июля. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Начало встречи в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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