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Ян Блахович раскритиковал форму Джамала Хилла перед переходом в тяжёлый вес

Ян Блахович раскритиковал форму Джамала Хилла перед переходом в тяжёлый вес
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович высказался о решении Джамала Хилла подняться в тяжёлый вес. Поляк раскритиковал физическую форму американца и заявил, что она его не впечатляет.

Интервьюер. Вы были удивлены, услышав, что Джамал Хилл решил подняться в весовую категорию выше? Учитывая, что у него было много травм.

Ян. Посмотрите, в какой он сейчас форме. Совсем не впечатляет. Его физическая форма меня не впечатляет.

Интервьюер. Не впечатляет телосложение Джамала Хилла?

Ян. Да. Посмотрим, как он будет двигаться.

Интервьюер. Думаю, отчасти это связано с тем, что он тоже восстанавливается после травмы. Хотя, с другой стороны, соблюдать диету и привести себя в форму всё равно можно, верно?

Ян. Да, но у меня тоже было много травм и операций, я никогда не выглядел так плохо, как он. Думаю, Хилл просто ест слишком много всякой дряни, — сказал Блахович в интервью для YouTube-канала Джеймса Линча.

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