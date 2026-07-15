«А что тут думать?» Богдан Гуськов — о бое с Магомедом Анкалаевым

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанец Богдан Гуськов рассказал, как согласился заменить травмированного Халила Раунтри в бою с Магомедом Анкалаевым на турнире UFC в Абу-Даби.

«История была такая: позвонил менеджер, говорит: «Так и так, есть такая возможность». Я говорю: «Хорошо». Он отвечает: «Я не давлю, ничего не продвигаю и не лоббирую, но давай 24 часа «на подумать» и дай ответ». Мы поговорили, я положил трубку и буквально через 30 секунд говорю: «А что тут думать?» Перезвонил ему — вот реально прошло 30 секунд. Потому что о чём здесь думать?

Мне, как некоторым, не нужно было 24 часа ехать до весов, узнавать, какой вес я могу сделать, какой не могу сделать, или думать, что кому-то там 16 часов надо лететь. Короче, все отказывались, отказывались. Я и так знал, что с самолёта драться никто не захочет.

Ян Блахович рассказывал, что 24 часа ехал до весов. Ну, сказки, *****. А после моего анонса, как говорится, цветы повырастали: все начали говорить, что готовы, что им предлагали, что они согласились, но. Но, но, но, но Богдан уже типа забрал этот бой», — сказал Гуськов в интервью аккаунту Red Corner MMA в социальной сети Х.