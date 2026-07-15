Дэн Хукер предложил Конору Макгрегору завершить карьеру в боксе

Боец UFC Дэн Хукер заявил, что Конору Макгрегору, возможно, стоит завершить карьеру в боксе, а не в ММА. По словам Хукера, после травмы колена на UFC 329 и пятилетнего перерыва организм ирландца может не выдержать нагрузок смешанных единоборств.

«Мне кажется, мы всё ещё с таким же интересом хотим увидеть, как Конор Макгрегор проведёт боксёрский поединок с одним из крупных именитых соперников за $ 100 млн, как и до того боя. Возможно, не стоит заставлять его проводить ещё один MMA-бой, если его тело уже не выдерживает таких нагрузок.

Очевидно, бокс — очень сложный вид спорта, но в целом он значительно меньше нагружает тело. Мне кажется, боксёры получают больше травм головы, чем бойцы MMA, из-за больших перчаток и самого формата — 12 трёхминутных раундов с более мягкими перчатками.

Думаю, с точки зрения ударов по голове нагрузка у боксёров выше, но если говорить обо всём теле, MMA, очевидно, гораздо тяжелее для суставов. Возникают проблемы со связками, коленями, спиной, шеей — гораздо больше зон, которые могут устать или получить повреждения.

Поэтому сейчас, возможно, наступил момент, когда тело Конора уже не способно выдерживать нагрузки в MMA. Может быть, ему просто стоит позволить провести несколько больших боксёрских боёв и заработать огромные деньги на последних годах своей карьеры», — заявил Хукер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.