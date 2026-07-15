Дю Плесси назвал разговоры о реванше Стрикленда и Чимаева нелепыми

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси раскритиковал идею реванша между чемпионом Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым. По словам южноафриканца, Чимаев не заслуживает второго титульного боя.

«Между Шоном и Хамзатом нет ни одной защиты титула. Я дважды защищал пояс — против Стрикленда и [Исраэля] Адесаньи. Реванш с Хамзатом был бы нелепым. В этом нет никакого смысла. Если они всё-таки сделают этот бой, это будет странно. Это будет большой поединок, но пусть они принимают те решения, которые считают нужными.

Просто буду пробиваться обратно к титулу — после моего выступления всё скажет мой бой. Сейчас мне нечего особо говорить. Я не могу много рассуждать, потому что проиграл свой последний поединок. Но мой бой уже через несколько дней, там всё покажу. Снова докажу, почему считаю себя лучшим бойцом в мире.

Очевидно, что Хамзат был бы предпочтительным вариантом. Но дело в том, чтобы стать чемпионом. Не гоняюсь за конкретными соперниками — я стремлюсь быть лучшим. Хамзат, я доберусь до него. Если он однажды поднимется выше по весу, встречусь с ним там.

Но если он станет чемпионом, я бы хотел провести с ним бой и вернуть себе победу. При этом это не то, на чём я зациклен. Просто он не заслуживает ещё одного титульного поединка», — заявил дю Плесси в интервью YouTube-каналу Submission Radio.