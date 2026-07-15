Марио Баутиста готов драться с бывшим другом Шоном О'Мэлли ради титульного шанса в UFC

Боец легчайшего веса Марио Баутиста, одержавший победу над Кори Сэндхагеном на UFC 329, заявил, что готов встретиться с бывшим другом и напарником по команде Шоном О'Мэлли, если это приблизит его к титульному бою. Баутиста и О'Мэлли долгое время тренировались вместе в The MMA Lab в Аризоне.

«Мы с ним об этом не разговаривали, но думаю, оба понимаем: если на кону будет статус первого претендента или титульный бой, какие ещё могут быть варианты? Если возникнет такая ситуация, нам просто нужно быть к ней готовыми.

Мы не можем сказать, что очень близкие друзья, но когда-то вместе начинали. Мы оба были любителями и тренировались в зале The Lab. Тогда были совсем молодыми. Нас было трое, кто постоянно держался вместе: я, Кайлер Филлипс и Шон. Мы были молодыми ребятами, которых регулярно избивали на тренировках бойцы из UFC. Когда проходишь такой путь вместе, между вами появляется особая связь. Затем вместе поднимались по карьерной лестнице: сначала Кайлер, потом Шон, мы следили за успехами друг друга. Позже Шон ушёл из The Lab.

Считаю Шона хорошим другом и хорошим человеком. У меня нет к нему никаких претензий. Просто сейчас мы уже не тренируемся в одном зале, поэтому видимся и общаемся гораздо реже. Но время от времени пересекаемся, и всё всегда проходит в отличной атмосфере — никакой неловкости или напряжения», — приводит слова Баутисты издание MMA Junkie.