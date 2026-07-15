Джейк Пол в футболке Месси поддержал Аргентину в матче с Англией на ЧМ-2026

Блогер и боксёр Джейк Пол в социальной сети Х прокомментировал ход полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. В первом тайме встречи, которая проходит 15 июля, счёт не открыт — 0:0. Матч сопровождается большим количеством стычек и жёстких единоборств.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

«Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси», — написал Пол, цитируя знаменитый возглас испанского комментатора, ставший мемом после одного из голов аргентинца.

Победитель встречи выйдет в финал чемпионата мира, где сыграет с Испанией, которая накануне обыграла Францию (2:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.