Джонни Эблин поставил себя в топ-3 лучших средневесов мира вне зависимости от промоушена

Бывший чемпион Bellator американец Джонни Эблин заявил, что считает себя одним из трёх лучших бойцов среднего дивизиона в мире, независимо от организации.

«Думаю, нахожусь в числе трёх лучших средневесов мира. В этом дивизионе всё очень конкурентно. Любой из топовых бойцов способен победить в конкретный вечер. Всё зависит от того, насколько хорошо я подготовлюсь и смогу ли оказаться сильнее именно в день боя. В этом и заключается сложность нашего спорта. Здесь всё решает один поединок. В некоторых видах спорта есть серии матчей, формат «до четырёх побед», где можно исправить ошибки. В боях такого нет. У тебя есть всего один вечер. Нужно быть максимально готовым, драться грамотно, потому что иногда у одного бойца просто складывается лучше вечер, чем у другого», — сказал Эблин в интервью для YouTube-канала Home of Fight.