15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонни Эблин поставил себя в топ-3 лучших средневесов мира вне зависимости от промоушена

Джонни Эблин поставил себя в топ-3 лучших средневесов мира вне зависимости от промоушена
Комментарии

Бывший чемпион Bellator американец Джонни Эблин заявил, что считает себя одним из трёх лучших бойцов среднего дивизиона в мире, независимо от организации.

«Думаю, нахожусь в числе трёх лучших средневесов мира. В этом дивизионе всё очень конкурентно. Любой из топовых бойцов способен победить в конкретный вечер. Всё зависит от того, насколько хорошо я подготовлюсь и смогу ли оказаться сильнее именно в день боя. В этом и заключается сложность нашего спорта. Здесь всё решает один поединок. В некоторых видах спорта есть серии матчей, формат «до четырёх побед», где можно исправить ошибки. В боях такого нет. У тебя есть всего один вечер. Нужно быть максимально готовым, драться грамотно, потому что иногда у одного бойца просто складывается лучше вечер, чем у другого», — сказал Эблин в интервью для YouTube-канала Home of Fight.

Сейчас читают:
Бивол лишает Россию боя мечты. Чемпион не хочет трилогию с Бетербиевым
Бивол лишает Россию боя мечты. Чемпион не хочет трилогию с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android