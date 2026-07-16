Фото: Джейк Пол отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026 после победы над Англией

Блогер и боксёр Джейк Пол в социальной сети Х прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира — 2026. В полуфинале аргентинцы обыграли Англию со счётом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2-я минута). У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

«Боже мой, я не могу в это поверить, Месси», — написал Пол.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).