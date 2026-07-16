Хабиб Нурмагомедов — о полуфинале ЧМ-2026: аргентинцы просто духом взяли

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира — 2026. В полуфинале аргентинцы обыграли Англию со счётом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2-я минута). У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон.

«Просто духом взяли аргентинцы, отвечаю. Может, я чего-то не понимаю, но как можно было в такой игре сесть в оборону? И так рано… Ну поиграйте вы дальше в футбол. Просто сели и ждали пока им забьют два гола. Короче, нас ждёт фантастический финал Аргентина — Испания. Я даже не знаю, кто тут фаворит, этот чемпионат мира выдался просто фантастическим. Поздравляю фанатов Аргентины — это ваш вечер», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.