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Хабиб Нурмагомедов — о полуфинале ЧМ-2026: аргентинцы просто духом взяли

Хабиб Нурмагомедов — о полуфинале ЧМ-2026: аргентинцы просто духом взяли
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира — 2026. В полуфинале аргентинцы обыграли Англию со счётом 2:1 благодаря голам Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2-я минута). У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Просто духом взяли аргентинцы, отвечаю. Может, я чего-то не понимаю, но как можно было в такой игре сесть в оборону? И так рано… Ну поиграйте вы дальше в футбол. Просто сели и ждали пока им забьют два гола. Короче, нас ждёт фантастический финал Аргентина — Испания. Я даже не знаю, кто тут фаворит, этот чемпионат мира выдался просто фантастическим. Поздравляю фанатов Аргентины — это ваш вечер», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Читать далее:
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