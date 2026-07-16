Баутиста заявил о желании стать запасным на титульный бой Яна и Двалишвили

Боец легчайшего веса Марио Баутиста, одержавший победу над Кори Сэндхагеном на UFC 329, заявил, что следующий титульный бой в дивизионе, скорее всего, будет между Петром Яном и Мерабом Двалишвили, и он намерен обсудить возможность стать запасным или встретиться с проигравшим в этом поединке.

«Надеюсь, мы сможем обсудить возможность стать запасным бойцом на этот титульный поединок, если он состоится в ближайшее время. Пока я не знаю, когда именно его организуют. Возможно, затем я смогу встретиться с проигравшим в этом бою. Если смотреть на ситуацию реалистично, то, скорее всего, мне предстоит провести ещё один поединок, прежде чем я получу шанс на титул. Думаю, это был бы для меня лучший сценарий», — сказал Баутиста в эфире шоу Ариэля Хельвани для YouTube.