Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США должен быть признан несостоявшимся, а все ставки на бой возвращены. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

«1. Я получу результаты сканирования моей ноги завтра. 2. Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.