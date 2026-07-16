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Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся

Макгрегор потребовал признать бой с Холлоуэем несостоявшимся
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США должен быть признан несостоявшимся, а все ставки на бой возвращены. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«1. Я получу результаты сканирования моей ноги завтра. 2. Бой должен быть признан несостоявшимся, и все ставки должны быть возвращены», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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