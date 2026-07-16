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«Просто скажи, где и когда». Чимаев вновь обратился к Стрикленду для проведения реванша

«Просто скажи, где и когда». Чимаев вновь обратился к Стрикленду для проведения реванша
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32-летний боец и бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев обратился к 35-летнему американскому атлету и действующему чемпиону дивизиона Шону Стрикленду.

«Кто-то бегает. Я готов, просто скажи мне, где и когда я буду», — написал Махачев в социальных сетях, выложив фото с поединка со Стриклендом.

Уроженец Чечни проиграл Стрикленду на турнире UFC 328, который прошёл в ночь на 10 мая 2026 года. Для Хамзата это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Стрикленд после своей победы над Чимаев стал двукратным чемпионом промоушена в среднем весе. Его первый тайтл-рейн начался в сентябре 2023-го, а закончился в январе 2024-го после поражения от Дрикуса дю Плесси.

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