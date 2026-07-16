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Результаты взвешивания АСA 205. Артём Резников не сделал вес и выплатит штраф

Результаты взвешивания АСA 205. Артём Резников не сделал вес и выплатит штраф
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Российский боец смешанных единоборств Артём Резников превысил лимит лёгкого веса на официальном взвешивании перед турниром ACA 205, в результате чего выплатит штраф сопернику согласно регламенту лиги, сообщает пресс-служба ACA. Турнир состоится 17 июля в Алматы (Казахстан).

Фото: ACA

Также свой вес не смогли сделать Багдос Олжабай, а поединок Виктора Азатяна и Серика Разгалиева был отменён из-за проблем со здоровьем у Азатяна.

По регламенту АСА:

— Перевес до 1кг — 50% штраф в пользу соперника

— Перевес выше 1кг но не более 2кг — штраф 70%.

— Перевес выше 2кг соперник вправе отказаться от боя.

В главном событии АСА 205 Муслим Магомедов встретится с Эльмаром Гасановым в первой защите пояса в полутяжелом весе после возвращения титула.

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