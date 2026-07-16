15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец слил 500 мл крови перед взвешиванием в АСА — источник

Российский боец слил 500 мл крови перед взвешиванием в АСА — источник
Комментарии

30-летний российский боец смешанных боевых искусств Мансур Хатаев, выступающий в российском промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), перед церемонией взвешивания турнира АСА 205 слил 500 мл крови ради того, чтобы уложиться в нужный вес, о чём сообщил блогер Ислам Дагаев.

«Мансур «Малыш» Хатуев чтобы уложиться в вес, пошел на крайние меры, сбрил всю растительность на теле, и в прямом смысле слил 500 мл крови из вены», — написал Дагаев в своём телеграм-канале.

В главном событии АСА 205 Муслим Магомедов встретится с Эльмаром Гасановым в первой защите пояса в полутяжёлом весе после возвращения титула.

Материалы по теме
Официально
Реванш Одилова и Мамашова станет соглавным событием турнира ACA 206 в Москве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android