Российский боец слил 500 мл крови перед взвешиванием в АСА — источник

30-летний российский боец смешанных боевых искусств Мансур Хатаев, выступающий в российском промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA), перед церемонией взвешивания турнира АСА 205 слил 500 мл крови ради того, чтобы уложиться в нужный вес, о чём сообщил блогер Ислам Дагаев.

«Мансур «Малыш» Хатуев чтобы уложиться в вес, пошел на крайние меры, сбрил всю растительность на теле, и в прямом смысле слил 500 мл крови из вены», — написал Дагаев в своём телеграм-канале.

В главном событии АСА 205 Муслим Магомедов встретится с Эльмаром Гасановым в первой защите пояса в полутяжёлом весе после возвращения титула.