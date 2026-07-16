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Каллум Смит: Бивол хочет драться со мной в следующем поединке

Каллум Смит: Бивол хочет драться со мной в следующем поединке
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Британский боксёр Каллум Смит заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол намерен провести следующий бой против него.

«Я всегда предполагал, что он освободит пояс, потому что думал, что будет третий бой с Бетербиевым. Но, судя по тому, что я слышу сейчас, он хочет драться со мной в следующем поединке», — приводит слова Смита портал boxingnews24.

Биволу 35 лет. Последний бой по боксу Дмитрий провёл 30 мая в Екатеринбурге (Россия). Его соперником стал немец Михаэль Айферт. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрий единогласным решением судей.

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