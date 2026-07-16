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Диего Лопес: возможно, моим следующим соперником станет Царукян

Диего Лопес: возможно, моим следующим соперником станет Царукян
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Двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес заявил о переходе из полулёгкого веса в лёгкий дивизион UFC и назвал возможного соперника. По его словам, следующим оппонентом может стать российский боец Арман Царукян.

— Диего, ты переходишь в легкий вес?
— О да. Мой следующий бой состоится в легком весе.

— Кто может стать твоим соперником? Я слышал про Чарльза Оливейру.
— Может, им станет Арман Царукян? Но я точно не знаю. Всё возможно, — заявил Лопес в интервью на YouTube-канале JAXXON Podcast.

Бразильский боец провёл 33 боя в смешанных единоборствах и одержал 25 побед.

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