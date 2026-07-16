Аскрен прокомментировал возвращение в спорт, чтобы провести схватку с Мухаммадом

Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен высказался о своём возвращении в спорт для проведения схватки с экс-чемпионом UFC Белалом Мухаммадом на турнире RAF.

«Это действительно безумие. Я почти дошёл до той стадии, что иногда это кажется плохим сном. Я чувствую, что теперь это просто я. Принимаю лекарства каждый день, и есть некоторые ограничения, о которых я не могу забыть, но я чувствую себя всё более и более нормальным. Так что да, иногда это просто кажется ужасным сном.

Приглашение в RAF? Это выглядит, будто я проводил частный урок, и один из моих учеников оказался слишком дерзким или что-то в этом роде — дай-ка я надеру тебе задницу на секунду (смеётся). Вероятно, что-то в этом роде, я бы предположил. Я помню, когда RAF сказали мне, что они приезжают в Милуоки, что-то подсказало мне, что я должен участвовать в этом. Когда это стало чуть дальше, возможно, в конце марта, где-то в это время, я бы предположил, у меня была серия частных уроков, и в один из дней кто-то не смог прийти. Так что у меня было пять или семь детей, и они должны были бороться. Я такой: «К чёрту, я посмотрю, смогу ли я провести шестиминутную схватку». Это было против старшеклассника, около 190 [фунтов], и он довольно драчливый, но я знал, что у меня есть мудрость, чтобы сделать это.

Так что я боролся с ним, но моя мысль была забавной, потому что я не знаю, смогу ли я выдержать шесть минут. Я могу просто упасть через четыре или пять минут. Так что я боролся в сверхконсервативном стиле, но я выиграл схватку. Я был доволен: «Хорошо, сейчас я не очень хорош, но в течение тренировок в ближайшие три месяца я могу стать намного лучше».

На самом деле на прошлой неделе или две недели назад у меня был ежегодный осмотр, и всё хорошо. Мне уменьшили дозу многих лекарств, и я чувствую, как моё тело меняется от этого. Думаю, 10 или 11 дней назад. Всё движется в очень хорошем направлении. Я очень благодарен за всё, что произошло за последний год.

Некоторые скажут, что это было ужасное событие, и я скажу, что, конечно, это было ужасно, но так иногда бывает в жизни. Я думаю, что из этого вышло много положительных вещей. Вы не можете контролировать то, что было в прошлом, так что мне больше не нужно об этом беспокоиться. Мне просто нужно попытаться прожить свою жизнь как можно лучше», — приводит слова Аскрена MMA Fighting.