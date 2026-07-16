«Всё ещё олимпиец». Аскрен объяснил, почему его не стоит недооценивать после возвращения

Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен высказался о схватке с бывшим чемпионом UFC Белалом Мухаммадом в RAF.

«Это просто борцовский поединок. Один из нас победит, один из нас проиграет, и идея о том, что определённые люди, будь то борьба или бои, ведут себя в таких ситуациях, когда кто-то возвращается после тяжёлой болезни или они сами пытаются вернуться в спорт, очень эгоистично. Это невероятно глупо и невероятно контрпродуктивно. Есть так много людей, которые живут своей жизнью так, что их гордость даже не позволяет им пробовать что-то, потому что они боятся, как это может выглядеть или какие неудачи это может принести в их жизнь. Я уже был довольно хорош в этом отношении, я чувствовал, что у меня не слишком много гордости, и я не делал слишком много вещей из-за эго. Теперь это находит во мне ещё больший отклик.

Мне нужно делать то, что я хочу делать в жизни, и не беспокоиться о том, что говорят люди или комментарии, или что-то в этом роде. Так что нас ожидает просто борцовская схватка. У меня всё ещё есть отличные навыки. Эй, если он победит меня, он может сказать, что победил олимпийца! Я всё ещё олимпиец! Даже после трансплантации обоих лёгких я всё ещё олимпиец», — приводит слова Аскрена MMA Fighting.