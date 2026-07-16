Диллон Дэнис: без Макгрегора все в ММА зарабатывали бы по $ 10 тысяч, выступая на Spike TV

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис выступил в поддержку Конора Макгрегора после его поражения от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, заявив, что ирландец навсегда изменил индустрию, и назвал критиков «кучкой бездельников».

«Вы все кучка гребаных бездельников, которые ненавидят имя моего брата, особенно бойцы. Без Конора Макгрегора все в ММА по-прежнему зарабатывали бы по $ 10 тысяч, выступая на Spike TV. Он навсегда изменил эту игру. Наблюдать за тем, как он преодолевает препятствия, из которых люди обычно не выходят, вдохновляет меня продолжать бороться с собственными демонами. Ему необязательно было на это идти, но он все равно сделал это из любви к спорту. Настоящий крутой парень.

Никто не знает, каков он на самом деле. Он научил меня спорту, научил жизни и гораздо большему, чем я когда-либо смогу выразить словами. Он научил меня верить в себя, мыслить масштабнее, доверять инстинктам, не сдаваться, когда весь мир в тебя не верит, никогда не останавливаться на достигнутом. Я всегда буду благодарен за все, чему он меня научил и чему продолжает учить. Мой брат на всю жизнь», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети Х.