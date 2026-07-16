«Захочет ли Топурия?» Биспинг — о следующем сопернике Пимблетта

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг высказался о следующем сопернике Пэдди Пимблетта.

«Следующим соперником Пэдди Пимблетта будет не Джастин Гейджи. Но не волнуйтесь, потому что у него нет недостатка в вызовах и соперниках, с которыми он может встретиться, и, боже мой, он заслуживает их всех. Если бы это был реванш с Джастином Гейджи, мне было бы всё равно.

Есть же Илья Топурия, конечно. У них так много общей истории. Они не любят друг друга. «Чоризо», «мальчик с антисептиком», как угодно, они много гадостей говорили друг о друге. Они сошлись лицом к лицу в октагоне UFC. Пэдди выглядел абсолютно огромным, и после того, что он сделал с Бенуа Сен-Дени, я не знаю, захочет ли Илья этого боя? Однако нельзя недооценивать Илию Топурию и всё, чего он достиг, только потому, что он проиграл Джастину Гейджи. Если что, он вернётся улучшенной версией себя, и его бой с Пэдди был бы абсолютно грандиозным», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.