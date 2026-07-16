Коди Гарбрандт прокомментировал поражение от Адриана Янеза на турнире UFC 239

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт обратился к болельщикам после поражения от Адриана Янеза на турнире UFC 239, заявив, что трудности должны становиться топливом, а не причиной для падения.

«В жизни бывают моменты, когда надежда угасает, а тяжесть бесконечных проблем делает дальнейший путь неясным. Но запомните одно – вы проигрываете только тогда, когда сами решаете сдаться. Пусть ваши трудности станут топливом, а не причиной падения. Не позволяйте буре сломить вас. Пусть она лишь укрепит вашу волю подняться и продолжать бороться», — приводит слова Гарбрандта портал MMA FIghting.