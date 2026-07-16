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Коди Гарбрандт прокомментировал поражение от Адриана Янеза на турнире UFC 239

Коди Гарбрандт прокомментировал поражение от Адриана Янеза на турнире UFC 239
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт обратился к болельщикам после поражения от Адриана Янеза на турнире UFC 239, заявив, что трудности должны становиться топливом, а не причиной для падения.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Коди Гарбрандт — Адриан Янез (W)
12 июля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Коди Гарбрандт
Окончено
TKO
Адриан Янез

«В жизни бывают моменты, когда надежда угасает, а тяжесть бесконечных проблем делает дальнейший путь неясным. Но запомните одно – вы проигрываете только тогда, когда сами решаете сдаться. Пусть ваши трудности станут топливом, а не причиной падения. Не позволяйте буре сломить вас. Пусть она лишь укрепит вашу волю подняться и продолжать бороться», — приводит слова Гарбрандта портал MMA FIghting.

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