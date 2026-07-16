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«Это для меня конец». Аскрен заявил, что уйдёт из спорта после схватки с экс-чемпионом UFC

«Это для меня конец». Аскрен заявил, что уйдёт из спорта после схватки с экс-чемпионом UFC
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Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен заявил, что завершит карьеру после схватки с экс-чемпионом UFC Белалом Мухаммадом в RAF.

«Я не хочу больше проводить поединки. Это для меня конец. У меня никогда даже не было такой идеи. Я действительно предложил RAF приехать в Милуоки, потому что у нас здесь сильная борцовская база. Я знал, что мы продадим много билетов. Так что я сказал: «Эй, ребята, в Милуоки летом отлично, приезжайте в Милуоки. Мы продадим много билетов, мы, вероятно, сможем привлечь и чикагскую публику, потому что у них было отличное шоу там в прошлом ноябре или когда это было».

Когда они сказали мне, что это будет в день моего рождения, что-то подсказало мне: «Бен, выходи и борись». Это через год после твоей трансплантации, это твой день рождения, это твой родной город, сделай это», — приводит слова Аскрена MMA FIghting.

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