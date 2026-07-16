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Дю Плесси ответил, получит ли бой со Стриклендом в случае победы над Камару Усманом

Дю Плесси ответил, получит ли бой со Стриклендом в случае победы над Камару Усманом
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32-летний южноафриканский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси оценил свои шансы на титульный бой с американцем Шоном Стриклендом в случае победы над Камару Усманом на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Камару Усман

«Титульник со Стриклендом? Я не верю, что одной победы может быть достаточно. Мой послужной список определённо хорош, но я не верю, что просто победа над Усманом обязательно даст мне титульный шанс, и ему тоже. Так что моя задача — выйти и показать выступление, которое устранит любые сомнения в том, что я лучший в мире, — вот что гарантирует мне шанс на титул», — приводит слова дю Плесси издание MMAJunkie.

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