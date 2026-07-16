Дю Плесси ответил, получит ли бой со Стриклендом в случае победы над Камару Усманом

32-летний южноафриканский боец и бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси оценил свои шансы на титульный бой с американцем Шоном Стриклендом в случае победы над Камару Усманом на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити.

«Титульник со Стриклендом? Я не верю, что одной победы может быть достаточно. Мой послужной список определённо хорош, но я не верю, что просто победа над Усманом обязательно даст мне титульный шанс, и ему тоже. Так что моя задача — выйти и показать выступление, которое устранит любые сомнения в том, что я лучший в мире, — вот что гарантирует мне шанс на титул», — приводит слова дю Плесси издание MMAJunkie.