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Адесанья рассказал, что вышел на бой с Перейрой с травмой

Адесанья рассказал, что вышел на бой с Перейрой с травмой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признался, что перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 287 он получил травму, однако не мог отказаться от боя из-за личного характера противостояния. По словам новозеландца, если бы он отложил поединок, возможно, второго шанса не представилось бы.

UFC 2023. UFC 287, Майами, США
Алекс Перейра - Исраэль Адесанья (W)
09 апреля 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Алекс Перейра

«Когда я дрался на реванше с Алексом Перейрой на UFC 287 в Майами, я был серьёзно травмирован, но знал, что это слишком личное, чтобы отменять. Ты должен быть готов оставить всё в клетке, и, если бы я не вышел и не встретился с ним в ту ночь, я бы, возможно, никогда больше не получил такого шанса», — приводит слова Адесаньи Home of Fight в социальной сети Х.

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