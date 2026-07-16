Райан Гарсия проведёт бой против Конора Бенна 12 сентября на турнире Zuffa Boxing

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия проведёт следующий бой против 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна на турнире Zuffa Boxing, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба Zuffa Boxing

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.