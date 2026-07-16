Ислам Махачев ответил, как изменилась его жизнь после завоевания второго титула UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, что изменилось в его жизни после того, как он победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) и завоевал второй пояс UFC.

«Жизнь особо не поменялась. Даже не могу отметить, что поменялось. Может быть, в медийном плане стал более узнаваемым. А так — жизнь продолжается в том же режиме», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

Ранее Хавьер Мендес назвал основного спарринг-партнёра Махачева перед боем Ислама с Гарри.