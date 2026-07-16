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Ислам Махачев ответил, как изменилась его жизнь после завоевания второго титула UFC

Ислам Махачев ответил, как изменилась его жизнь после завоевания второго титула UFC
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, что изменилось в его жизни после того, как он победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) и завоевал второй пояс UFC.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Жизнь особо не поменялась. Даже не могу отметить, что поменялось. Может быть, в медийном плане стал более узнаваемым. А так — жизнь продолжается в том же режиме», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

Ранее Хавьер Мендес назвал основного спарринг-партнёра Махачева перед боем Ислама с Гарри.

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