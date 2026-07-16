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Чемпион WBA по боксу Гассиев: болел за Роналду и хотел, чтобы он взял этот проклятый кубок

Чемпион WBA по боксу Гассиев: болел за Роналду и хотел, чтобы он взял этот проклятый кубок
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Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что на чемпионате мира по футболу его симпатии были на стороне сборной Португалии, в частности капитана национальной команды Криштиану Роналду. Сборная Португалии потерпела поражение на стадии 1/8 финала в матче с национальной командой Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Конечно, я смотрю чемпионат мира по футболу. Болел за Португалию. Если честно, за Роналду. Просто хотелось, чтобы он выиграл уже этот проклятый кубок… Завершил это», — сказал Гассиев во время общения с прессой.

В последнем бою, который состоялся 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве, Мурат Гассиев победил техническим нокаутом немца Питера Кадиру.

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