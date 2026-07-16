Чемпион WBA по боксу Гассиев: болел за Роналду и хотел, чтобы он взял этот проклятый кубок

Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что на чемпионате мира по футболу его симпатии были на стороне сборной Португалии, в частности капитана национальной команды Криштиану Роналду. Сборная Португалии потерпела поражение на стадии 1/8 финала в матче с национальной командой Испании со счётом 0:1.

«Конечно, я смотрю чемпионат мира по футболу. Болел за Португалию. Если честно, за Роналду. Просто хотелось, чтобы он выиграл уже этот проклятый кубок… Завершил это», — сказал Гассиев во время общения с прессой.

В последнем бою, который состоялся 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве, Мурат Гассиев победил техническим нокаутом немца Питера Кадиру.