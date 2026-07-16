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Махачев вспомнил, как в Дагестане нашёл горных козлов для подарка Пельменю Камоцкому

Махачев вспомнил, как в Дагестане нашёл горных козлов для подарка Пельменю Камоцкому
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев вспомнил, как вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл во время прошлогоднего визита в Дагестан в гости к нему попросил Ислама найти для него пять горных козлов, чтобы он подарил их бойцу Power Slap соотечественнику Василию «Пельменю» Камоцкому, выступающему в схватках по пощёчинам.

«Откуда здесь [у меня на ферме] рогачи оказались. Мы с Хантером [Кэмпбеллом] пролетали как раз на вертолёте над моей фермой. Я говорю: «Хантер, вот как раз моя ферма». А мы летели в горы. И он спрашивает: «У тебя есть козлы на ферме? Мне нужно пять козлов». Я говорю: «Нет, а зачем? Я тебе могу найти, но у меня нет козлов — только бараны». Он объясняет, что они обещали пять козлов Пельменю, но не дали, и попросил меня найти козлов, чтобы их ему отправить. Я говорю: «Всё, давай».

Потом в течение часа братьев здесь попросил, чтобы они купили пять козлов. И теперь я говорю: «Хантер, всё [готово], давай адрес, куда отправлять?» Он отвечает, что их надо в Новосибирск [доставить]. [Точнее, в] Красноярск! Красноярск и Дагестан — сотни тысяч километров (смеётся). Я ещё не спросил заранее, тоже думал, что где-то рядом (улыбается). А оказалось, Красноярск, и всё, козлы так и остались у меня на ферме. Пельмень, забери своих козлов, пожалуйста», — сказал Махачев в документальном сериале «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

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