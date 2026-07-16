Хабиб вспомнил, как его отец выгнал Махачева из зала

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов выгнал из своего зала 50 человек, в числе которых был ныне чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, поскольку те носили длинные волосы.

«Отец выгнал где-то человек 50 из зала из-за причёски. В том числе и Махачева. Все ушли. И где-то через минут 30-40 трое вернулись. Среди них был Ислам. Они постриглись. И отец сказал: «Вот видите. Они хотят у меня учиться. У них и будет результат», — сказал Нурмагомедов в видео «План отца: фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова» на YouTube-канале UFC Eurasia.