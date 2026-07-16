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Фото: Дрикус дю Плесси в ковбойской шляпе провёл битву взглядов с Камару Усманом

Фото: Дрикус дю Плесси в ковбойской шляпе провёл битву взглядов с Камару Усманом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси провёл первую битву взглядов в ковбойской шляпе с экс-обладателем титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом в преддверии поединка, который состоится 19 июля на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США). Их противостояние станет главным событием вечера.

Фото: Пресс-служба UFC

Дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. Имеет в своём рекорде 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.

Усману 39 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.

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