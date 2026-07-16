Глава АСА: если Гуськов проиграет Анкалаеву, то ничего не потеряет

Глава АСА Магомед Бибулатов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг Богданом Гуськовым. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Со стороны Гуськова это смелое решение выйти на замену за такой промежуток времени. Молодец! Таких ребят лига ценит, когда бойцы выходят на замену и готовы спасать главные события. В то же время для Гуськова бой с Анкалаевым — это огромная возможность заявить о себе. На мой взгляд, тут беспроигрышная ситуация для Гуськова. Если же он выиграет, это будет огромная сенсация. В случае поражения Богдан ничего не потеряет. С другой стороны, для Анкалаева победа над Гуськовым ничего не поменяет, а в случае неудачи он может потерять всё. Хороший бой, но очевидно, что явным фаворитом будет Магомед Анкалаев», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.