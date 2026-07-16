Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от боя Силвы и Ондара

Глава АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между чемпионом лиги в легчайшем весе бразильцем Джосиелом Силвой и россиянином Ренатом Ондаром. Этот бой будет соглавным на турнире АСА 205, который состоится 17 июля в Алма-Ате.

«Силва против Ондара — конкурентный бой. Ондар — этот тот боец, который своим трудом, выступлениями против сложной оппозиции заслужил свой титульный шанс. Думаю, Ренат постарается воспользоваться этой возможностью. С другой стороны, Силву уже можно называть доминирующим чемпионом в легчайшем весе. Силва — сильнейший ударник с хорошей защитой от борьбы. Да и в партере он неплохо себя показывает. Что касается возможного сценария боя, то в начале нас ждёт равный поединок. А далее… Если бой продлится всю дистанцию, то победу, скорее всего, одержит Силва, потому что у бразильца большой опыт пятираундовых боёв. Уже совсем скоро мы всё увидим. Нас ждёт отличное противостояние двух сильнейших бойцов этого дивизиона», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.