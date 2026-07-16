Актуальная физическая форма Дрикуса дю Плесси и Камару Усмана

Пресс-служба североамериканской лиги UFC опубликовала фотографии актуальной физической формы бывшего чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси и экс-обладателя титула UFC в категории до 77 кг нигерийца Камару Усмана. Их поединок состоится 19 июля на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США) и станет главным событием вечера.

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. Имеет в своём рекорде 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.

Усману 39 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В ММА Камару дебютировал в 2012 году.